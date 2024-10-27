«Туркменэнерго» заключит контракты с японской Sumitomo Corporation на укрепление электростанций

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив Государственной электроэнергетической корпорации «Türkmenenergo» Министерства энергетики заключить контракты я японской компанией «Sumitomo Corporation».

Как сообщает TDH, документ подписан «в целях надёжного и бесперебойного электроснабжения внутренних потребителей».

Согласно Постановлению, контракты направлены на системное укрепление материально-технической базы газотурбинных установок Лебапской государственной электростанции и других ГТЭС, действующих в стране.