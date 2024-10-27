«Туркменнефть» заключит контракт с компанией ОАЭ на поставку цементировочных агрегатов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив Госконцерну «Туркменнефть» заключить контракт с компанией «MBF Group DWC-LLC» из ОАЭ на поставку цементировочных агрегатов, сообщает TDH.

Эти агрегаты будут использоваться для цементирования, укрепления и капитального ремонта скважин в нефтегазовой отрасли страны.

Документ подписан «в целях успешного решения задач, поставленных перед отечественной нефтегазовой отраслью».

Контракт будет финансироваться за счёт собственных средств ГК «Туркменнефть».