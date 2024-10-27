Спектакль «Пурсат» туркменского театра получил главный приз фестиваля ТЮРКСОЙ в Ашхабаде

Спектакль «Пурсат» Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули удостоен главного приза Второго театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, который проходил в Ашхабаде.

Постановка режиссера Мекана Джумабаева получила признание фестиваля как «Лучший спектакль».

Спектакль создан в жанре метафизики по мотивам пьесы писателя и драматурга Хемры Широва Ýaşyl Zümerret («Зеленый изумруд») и стихотворениям Махтумкули Фраги, сообщили нам в театре.

«Пурсат – это мгновение между вдохом и выдохом, когда дыхание задерживается, — трактует идею создания постановки Мекан Джумабаев. — Это очень короткое мгновение, также и человеческая жизнь коротка. Наш герой беспокоится о том, чтобы осмысленно прожить этот миг. Этот спектакль – еще одна попытка раскрыть сложный образ великого поэта».

Спектакль произвел неизгладимое впечатление на публику и жюри фестиваля замыслом, эффектными сценическими решениями и актерским исполнением.

Отметим, что туркменский театр впервые получил такую высокую награду театрального фестиваля ТЮРКСОЙ.