На юге Туркменистана выпал первый снег

В горах Копетдага близ Ашхабада выпал первый снег. Из окон высотных домов горожане могут любоваться красивыми пейзажами – изумрудными горами с белой опушкой на фоне ясного голубого неба.

С 23 октября согласно туркменскому календарю начинается Акрап, который продлится до 22 ноября. В народе говорят: «Акрап придёт со свистом, принесёт с собой и ветер, и дождь».

Вчера, 25 октября в Ашхабаде почти в течение суток шел проливной дождь, днём температура воздуха была +11…13 градусов. Те, кому не посчастливилось выйти из дома без зонта, промокли до нитки.

Сейчас же в столице ярко светит солнце — как ни в чем ни бывало! Температура воздуха +16. Легкий ветерок колышет верхушки деревьев, и только белая кромка на горных вершинах напоминает о том, что на носу ноябрь, последний месяц осени.

Напомним, что в прошлом году в горах, к югу от Ашхабада первый снег выпал 22 ноября.