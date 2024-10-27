В Туркменистане укрепят материально-техническую базу судостроения

На заседании правительства Туркменистана обсудили перспективы развития судостроительного и судоремонтного завода «Balkan». С докладом о текущем состоянии предприятия и планах его модернизации выступил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций М.Чакыев.

По информации руководителя ведомства, на заводе уже внедрены современные технологии и автоматизированные системы управления производством. Для работы с новым оборудованием подготовлены квалифицированные местные специалисты. Однако для дальнейшего наращивания темпов строительства сухогрузов требуется комплексная модернизация материально-технической базы предприятия.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, комментируя представленные предложения по развитию завода, отметил стратегическую важность судостроительной отрасли для экономики страны. По словам главы государства, развитие собственного производства сухогрузов позволит увеличить грузооборот Международного морского порта Туркменбаши и укрепит позиции страны в морских перевозках.

Одобрив план модернизации завода «Balkan», Президент поручил руководству Агентства транспорта и коммуникаций приступить к его реализации. Ожидается, что техническое переоснащение предприятия позволит увеличить производственные мощности и повысить качество выпускаемой продукции, сообщает TDH.