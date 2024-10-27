В Грузии выберут новый парламент

В Грузии стартовали выборы в национальный парламент страны. Избирательные участки открылись как на территории республики, так и за её пределами, сообщает «Интерфакс».

По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, в голосовании могут принять участие свыше 3,5 миллионов граждан. Примечательно, что большинство из них — более 3,1 миллиона человек — будут использовать современные электронные технологии для волеизъявления.

Для удобства избирателей организовано 3111 участков, из которых 67 расположены в 42 странах мира, что обеспечивает возможность голосования для грузинских граждан, находящихся за рубежом.

В борьбе за 150 депутатских мандатов участвуют 18 политических субъектов. Согласно данным социологических опросов, реальные шансы преодолеть 5-процентный барьер имеют пять политических сил: действующая партия «Грузинская мечта» и оппозиционные — «Единое национальное движение», «Коалиция перемен», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

За прозрачностью избирательного процесса следят 187 наблюдательных организаций, включая 111 местных и 76 международных структур.