В Ашхабаде пройдет III туркмено-китайский научно-инновационный форум

Президент Туркменистана подписал Постановление о проведении III туркмено-китайского научно-инновационного форума «Инновации, новые технологии и вопросы их внедрения в производство», который состоится в Ашхабаде 26-27 ноября 2024 года, сообщает TDH.

Форум направлен на обсуждение практических вопросов реализации передовых инновационных решений в различных отраслях экономики и развитие национальной инновационной системы.

Документом также предписано профильным министерствам и ведомствам содействовать Академии наук Туркменистана в организованном проведении форума.

Как сообщила в ходе заседания Правительства вице-премьер Б.Ораздурдыева, в рамках форума планируется обсудить новые направления сотрудничества между Туркменистаном и Китаем в таких сферах, как нано- и химические технологии, исследования новых материалов и энергии, биотехнологии и молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика, информационно-коммуникационные системы, компьютерные технологии, современная медицина и технологии фармацевтического производства, инновационная экономика и гуманитарные науки.