В Ашхабаде открылась выставка картин и фотографий в честь Дня алабая

Выставка живописных, графических и фотографических работ на тему «Алабай – верный друг и помощник» открылась в Выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры Туркменистана. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Выставка организована в честь Дня алабая — национального праздника, который отмечается в Туркменистане в последнее воскресенье октября.

На экспозиции представлен оригинальный взгляд художников на эту древнюю породу собак.

Алабай, как верный друг и помощник, сопровождает туркменов на протяжении исторических эпох. Чистокровная порода формировалась на протяжении веков, и сейчас алабай – это гордость и достояние страны.

Экспозиция открывается декоративной работой Оразнабат Хоммадовой «Верный друг». Художница составила изображение алабая из множества бумажных фрагментов.

Другая работа «Друзья» Маи Тойлиевой. Она изобразила играющих щенков в стиле кубизма.

Многие художников, независимо от того, с этюдником они или с фотоаппаратом, представили в своих работах алабая дружелюбного и обаятельного.

Однако, не ограничиваясь внешней привлекательностью собаки, художники также обратились к роли алабая в туркменских селах как верного стражника и помощника в выпасе скота; взаимодействию собаки и человека.

Картина «Два друга» представила Гуловсер Ходжанепесова. Мальчик, набегавшись за день со своим другом алабаем, от усталости прилег на землю.

На картине «Чабаны» Ихласа Аланазарова изображен напряженный момент преследования алабаями и чабанами волков, напавших на стадо. Такого жесткого отпора хищники не ожидали, и это послужит им хорошим уроком на будущее.