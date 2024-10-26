Dragon oil в Туркменистане внедряет ИИ при геологоразведке

Партнер госконцерна «Туркменнефть» компания Dragon oil приступила к внедрению искусственного интеллекта на месторождениях при разведке, обработке данных и анализе коллекторских свойств пластов.

Об этом сообщает SNG.Today со ссылкой на интервью с главным исполнительным директором компании Али Рашид Аль Джарваном на полях международного форума OGT-2024 в Ашхабаде.

Компания очень заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества, заявил Аль Джарван.

Касательно инновационных технологий, есть четкая нацеленность на то, чтобы повсеместно внедрять искусственный интеллект при геологоразведке, интерпретации ее данных и оценке коллекторских свойств пласта.

«Все эти проекты мы обсуждаем с госконцерном, — отметил он. — Проект 3D-сейсмика, уже реализован на территории Туркменистана на блоке Челекен и на соседнем блоке 19. Результаты этих исследований лягут в основу программы диверсификации добычи энергоресурса».

В целом, благодаря вкладу Dragon Oil более чем за 30 лет сотрудничества в Туркменистане добыто и освоено порядка 450 миллионов баррелей нефти, добавил главный исполнительный директор.