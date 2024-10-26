Туркменский государственный университет приглашает к участию в Международной олимпиаде по химии

Туркменский государственный университет имени Махтумкули приглашает к участию в III Международной олимпиаде по химии среди студентов вузов Туркменистана и зарубежья, которая будет проходить в очном формате с 25 по 30 ноября.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», олимпиада проводится в форме индивидуальных и командных соревнований.

Индивидуальный тур разделит участников на две категории А и Б (студенты, специализирующиеся на химии и учащиеся других направлений подготовки) и пройдет в два этапа. На первом этапе для студентов категории А будут предложены задачи по неорганической и физической химии, на втором этапе — по органической и аналитической химии.

Для участников категории В первый этап пройдет в форме тестирования, второй включает письменные задания по химии.

По каждой категории количество участников от одного вуза не должно превышать четырех студентов (бакалавриата и специалитета) и одного руководителя (формат 4+1).

Любой вуз-участник может предложить до трех задач в качестве заданий олимпиады. Задачи с решениями принимаются до 10 ноября по электронной почте olimptsu@gmail.com.

Победителям Олимпиады будут вручены дипломы и медали.

Желающим выступить на олимпиаде необходимо до 31 октября отправить по электронной почте olimptsu@gmail.com официальное письмо от вуза с указанием состава команды, а также заполненные регистрационную форму и личный листок.

Полная информация об олимпиаде, а также образцы заполнений доступны на сайте ТГУ им.Махтумкули в разделе «Олимпиада-2024».