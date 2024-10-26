Туркменские ученые разработали инновационный метод получения экстракта верблюжьей колючки

Специалисты Отдела биотехнологии Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана запатентовали технологию получения экстракта из верблюжьей колючки путем микрокапсулирования. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Верблюжья колючка (Alhagi persarum) – лекарственное растение, обладающее множеством целебных свойств. В её составе содержатся флавоноиды, сапонины, сахара, дубильные вещества, витамины С, К и группы В, каротин, урсоловая кислота, эфирное масло, смолы. Растение эффективно при лечении простудных заболеваний, гриппа, ангины, бронхита.

Экстракт из верблюжьей колючки получают путем измельчения растения и извлечения полезных веществ с использованием специальной смеси. Микрокапсулирование выступает в качестве технологии, которая позволяет заключать активные компоненты в микроскопические капсулы, сохраняя физико-химические и технологические свойства активных веществ.

Полученный экстракт может использоваться для создания медицинских препаратов, основанных на растительном сырье, а также в пищевой промышленности.

Главная особенность разработки – это повышенные лечебно-профилактические свойства в сочетании с низкой себестоимостью, отмечает источник.