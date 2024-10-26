Туркменистан представил национальную литературу на книжной выставке в Душанбе

В столице Таджикистана с 22 по 24 октября 2024 года состоялась 12-я Международная книжная выставка «Книга Душанбе», где особый интерес посетителей вызвала экспозиция Туркменистана, сообщает Посольство Туркменистана в Таджикистане.

Национальный павильон, оформленный в традиционном туркменском стиле, представил широкий спектр литературы, отражающей культурное наследие и современные достижения страны.

Особое внимание в экспозиции было уделено изданиям, освещающим внешнеполитическую деятельность Туркменистана и его достижения за годы независимости. Посетители выставки также смогли ознакомиться с произведениями классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, современной художественной литературой и научно-популярными изданиями. В рамках выставки была организована специальная экспозиция, демонстрирующая богатство и многообразие туркменской культуры.

В международном книжном форуме приняли участие издательства из разных стран, а также дипломатические представительства, аккредитованные в Таджикистане.