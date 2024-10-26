Туркменистан и Мексика договорились укреплять сотрудничество во всех сферах

Дипломатические ведомства Туркменистана и Мексиканских Соединенных Штатов провели 24 октября 2024 года первую видеоконференцию на уровне политических консультаций, сообщает mfa.gov.tm.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр направлений для развития сотрудничества. Ключевыми темами стали перспективы взаимодействия в энергетическом секторе, расширение торгово-экономических связей, развитие партнерства в сельскохозяйственной отрасли, а также укрепление контактов в сфере образования, культуры и спорта.

Участники консультаций уделили особое внимание координации действий на международной арене, прежде всего в рамках ООН, подтвердив стремление к укреплению многостороннего сотрудничества. В экономическом блоке обсуждений рассмотрены возможности налаживания прямых контактов между представителями бизнес-сообществ двух стран.

Отдельным пунктом повестки стало развитие культурных связей, включая организацию совместных мероприятий и запуск общих программ. Стороны отметили важность установления прямого взаимодействия между ведущими дипломатическими вузами – Институтом международных отношений МИД Туркменистана и мексиканским Институтом дипломатических исследований имени Матиаса Ромеро.

В рамках обсуждения перспектив межгосударственного диалога особый акцент был сделан на развитии межпарламентских связей. По итогам консультаций достигнута договоренность о проведении следующей встречи в 2025 году в Ашхабаде.