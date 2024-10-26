Представитель Туркменистана стал лауреатом Международного литературного конкурса «Есть только музыка одна»

Туркменский искусствовед, журналист, преподаватель высшей категории Лебапской специальной школы искусств Юлия Джумаева стала лауреатом III сезона Международного литературного конкурса «Есть только музыка одна» памяти талантливого музыканта Дмитрия Симонова.

В конкурсе приняли участие 173 автора из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов и областей России, а также из 15 стран: Австралии, Беларуси, Германии, Египта, Израиля, Индии, Казахстана, Канады, Литвы, США, Туркменистана, Франции, Швейцарии, Швеции.

Победителей определяли по четырём номинациям: «поэзия», «рассказ», «музыкальная шкатулка» – документальная проза, журналистика, публицистика; «стихи и рассказы об уличных музыкантах».

Самые яркие литературные произведения, отобранные жюри, были опубликованы на интернет-портале НОМБ «Литературная карта Новосибирска».

Дмитрий Симонов, чьё имя присвоено конкурсу – одаренный джазовый саксофонист (студент МГКИ – Московского губернского колледжа искусств), проживший короткую, но яркую вдохновляющую и творчески насыщенную жизнь. Он являлся автором альбома электронной музыки, играл во многих музыкальных группах, оркестрах, участвовал в новаторских творческих проектах, вовлекая в мир импровизации и джаза, всех кто любит музыку.

Организаторами творческого состязания выступили Новосибирская областная молодежная библиотека, канал Jazz & Classic «Джаз и классика» при информационной поддержке литературного журнала «Молодое Око».

Авторитетное жюри, состоящее из видных российских поэтов, писателей, прозаиков, композиторов и музыкантов, отметило работы лучших самобытных участников конкурса. Они были награждены дипломами и ценными призами.

Конкурс явился не только литературным соревнованием, но и своеобразной антологией литературных произведений о музыке (любых стилей, направлений) и музыкантах, и о тех, кто её создает. Поистине созидательная и волшебная сила музыки соединила Восток и Запад. Читатели получили прекрасную возможность познакомиться с творчеством своих современников из самых разных уголков мира. Жюри отметило высокий духовный потенциал участников, все финалисты — яркие, неординарные и талантливые, поэтому выбрать сильнейших из них было непросто.

Литературные работы Юлии Джумаевой были отмечены жюри сразу в двух номинациях. Её рассказ «Запоздалое прозрение» наполненный национальным колоритом, завоевал Диплом финалиста и читательских симпатий.

За увлекательный трепетный очерк «Соединенные гармонией звуков», посвященный творчеству первой туркменской женщины композитора, заслуженного деятеля искусств Туркменистана Джерен Курбанклычевой, автор была удостоена звания лауреата III степени Международного конкурса «Есть только музыка одна» памяти Дмитрия Симонова в номинации «музыкальная шкатулка».

Turkmenportal поздравляет Юлию Джумаеву и желает ей творческих успехов, вдохновения и новых литературных свершений!