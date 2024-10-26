Казахстан и Узбекистан координируют действия по спасению Аральского моря

В рамках межгосударственного соглашения Казахстан и Узбекистан приступают к реализации масштабного экологического проекта по защите региона Аральского моря. На заседании Сената парламента Казахстана была проведена ратификация соответствующего документа о сотрудничестве в сфере экологии, сообщает «МИР 24».

Проблема достигла критических масштабов: в бассейне Аральского моря накопилось свыше 110 миллиардов тонн токсичных веществ. В состав этой опасной смеси входят высохшие сельскохозяйственные удобрения, морская соль и частицы донных отложений. По данным Международного фонда спасения Арала, распространение этих веществ затрагивает обширные территории: 68% ветров направлены в сторону Каракалпакии, Туркменистана и Ирана, 20% воздействуют на Казалинский район, а оставшиеся 12-15% движутся на север, достигая даже Северного Ледовитого океана и Гималаев.

Наиболее серьезный урон понесла территория Узбекистана, где площадь деградировавших земель достигла трех миллионов гектаров. В ходе парламентского заседания страны разработали комплексный план действий по стабилизации экологической обстановки в регионе и противодействию песчано-солевым бурям.

Важным элементом программы является масштабное озеленение территории. К 2025 году Казахстан планирует засадить более миллиона гектаров саксаулом, что составит почти 50% высохшей территории с казахстанской стороны. Узбекистан намерен охватить еще более обширную территорию – около двух миллионов гектаров.

Эксперты-экологи отмечают сложность процесса восстановления: даже при стандартной высадке саксаула приживаемость составляет около 30% из-за тяжелых условий. Однако специалисты рассчитывают на последующее естественное распространение растительности за счет самосева.

Проблема Аральского моря признана одной из крупнейших экологических катастроф современности: за последние 50 лет объем водоема сократился в десять раз. Новое соглашение между Казахстаном и Узбекистаном направлено на объединение усилий по предотвращению дальнейшей деградации региона и восстановление его экологического баланса.