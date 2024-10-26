В Туркменистане идет регистрация на участие в международной научной конференции

В Туркменистане идет регистрация на участие в Международной научно-практической конференции «Совершенствование преподавания химии и развитие современных химических технологий», которая состоится 27 ноября в Ашхабаде.

Конференцию проводит Туркменский государственный университет имени Махтумкули в гибридном формате, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Научный форум объединит представителей профессорско-преподавательских составов высших учебных заведений Туркменистана и стран мира, учёных, исследователей, специалистов Международного научно-технологического парка, Института химии Академии наук Туркменистана, а также зарубежных научных учреждений и организаций.

Конференция будет включать в себя общее пленарное заседание и две секции по тематическим направлениям:

Современные методы преподавания химии и пути их усовершенствования.

Вопросы создания новых химических технологий и перспективы.

Регистрация участников продлится до 15 ноября . Желающим принять участие необходимо отправить в оргкомитет по электронной почте: tsu.international.conference@gmail.com тезисы выступлений и аннотации.

Правила их оформления и другая дополнительная информация размещена на официальном сайте вуза в разделе «Международная конференция».