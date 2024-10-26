В Китае открыли предварительную продажу билетов на полеты на границу космоса в 2027 году

Компания Deep Blue Aerospace из Китая объявила о старте продаж билетов на суборбитальные туристические полеты, которые планируется начать в 2027 году. Первые путешественники смогут отправиться к границе космоса после успешного завершения серии испытаний, запланированных на 2025-2026 годы, сообщает Ferra.ru.

24 октября в продажу поступили первые два билета стоимостью 1,5 миллиона юаней (около 210 тысяч долларов США) каждый. Для бронирования места потенциальным космическим туристам необходимо внести депозит в размере 50 тысяч юаней.

Компания разрабатывает многоразовый космический корабль, рассчитанный на одновременную перевозку шести пассажиров. Аппарат сможет достигать высоты 100-150 километров, где туристы получат возможность испытать состояние невесомости в течение примерно 10 минут.

Технически проект Deep Blue Aerospace напоминает американский New Shepard от Blue Origin. Китайская компания создает одноступенчатую систему с пассажирской капсулой, способной выдержать до 50 повторных запусков. Для максимального комфорта туристов капсула будет оснащена шестью панорамными окнами. Перед запуском коммерческих полетов планируется провести несколько десятков испытательных запусков для обеспечения безопасности пассажиров.

Примечательно, что в гонку за космический туристический рынок Китая включилась и компания CAS Space, которая также анонсировала начало туристических полетов в 2027 году.