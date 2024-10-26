В Ашхабаде прозвучит киномузыка Реджепа Реджепова

Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Расула Клычева приглашает ашхабадцев и гостей столицы на свой концерт «Мир киномузыки Реджепа Реджепова».

Концерт состоится 6 ноября в 19:00 во Дворце Мукамов.

В программе вечера прозвучит музыка композитора, народного артиста Туркменистана, лауреата Государственной премии имени Махтумкули Реджепа Реджепова, созданная им к известным кинофильмам, вошедшим в Золотой фонд туркменского кинематографа.

По вопросам приобретения билетов обращайтесь по номерам, указанным в афише.