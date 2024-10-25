Языковой вуз Туркменистана приглашает к участию в международной конференции
Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади приглашает к участию в Международной научно-практической конференции «Инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам».
Конференция, посвященная 29-летию постоянного нейтралитета страны и результатам реализации Концепции совершенствования обучения иностранным языкам в Туркменистане, состоится в гибридном формате с 5 по 6 декабря.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», к участию в форуме приглашаются преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, учителя средних общеобразовательных школ, сотрудники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, отраслевые эксперты, специалисты в области лингвистики, методики преподавания иностранных языков, информационных технологий Туркменистана и зарубежья.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 1 ноября подать заявку, которая доступна на официальном сайте института в разделе «Конференция».
Подробно ознакомиться с информацией о конференции, правилами участия, оформлением тезисов и докладов можно здесь.
К ожидаемым результатам проведения международного форума относятся:
- Обсуждение, анализ лучших практик и успешных кейсов в области обучения иностранным языкам и обобщение передового опыта;
- Разработка алгоритма внедрения новых методик;
- Повышение квалификации педагогов;
- Укрепление международных научных связей;
- Публикация научных трудов;
- Разработка образовательных ресурсов;
- Развитие цифровых инструментов;
- Стимулирование научных исследований;
- Улучшение методик дистанционного обучения;
- Поддержка образовательных инноваций.
Организаторы выражают уверенность в том, что предстоящая конференция станет эффективной площадкой для установления новых международных контактов и укрепления традиционного сотрудничества.
Ранее мы сообщали, что языковой вуз Туркменистана примет крупную международную конференцию.