Языковой вуз Туркменистана приглашает к участию в международной конференции

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади приглашает к участию в Международной научно-практической конференции «Инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам».

Конференция, посвященная 29-летию постоянного нейтралитета страны и результатам реализации Концепции совершенствования обучения иностранным языкам в Туркменистане, состоится в гибридном формате с 5 по 6 декабря.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», к участию в форуме приглашаются преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, учителя средних общеобразовательных школ, сотрудники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, отраслевые эксперты, специалисты в области лингвистики, методики преподавания иностранных языков, информационных технологий Туркменистана и зарубежья.

Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 1 ноября подать заявку, которая доступна на официальном сайте института в разделе «Конференция».

Подробно ознакомиться с информацией о конференции, правилами участия, оформлением тезисов и докладов можно здесь.

К ожидаемым результатам проведения международного форума относятся:

Обсуждение, анализ лучших практик и успешных кейсов в области обучения иностранным языкам и обобщение передового опыта;

Разработка алгоритма внедрения новых методик;

Повышение квалификации педагогов;

Укрепление международных научных связей;

Публикация научных трудов;

Разработка образовательных ресурсов;

Развитие цифровых инструментов;

Стимулирование научных исследований;

Улучшение методик дистанционного обучения;

Поддержка образовательных инноваций.

Организаторы выражают уверенность в том, что предстоящая конференция станет эффективной площадкой для установления новых международных контактов и укрепления традиционного сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что языковой вуз Туркменистана примет крупную международную конференцию.