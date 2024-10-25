Узбекистан заинтересован в долгосрочных поставках туркменского газа

Узбекистан проявляет высокий интерес к долгосрочному импорту туркменского природного газа и сотрудничеству в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2024».

Мирзамахмудов отметил, что Узбекистан заинтересован в проектах по геологоразведке и добыче углеводородов, а также в долгосрочных поставках туркменского газа. Он подчеркнул, что стабильный рост экономики Узбекистана предполагает дальнейшее сохранение спроса на традиционные энергоресурсы, потребление которых увеличивается на 10-15% ежегодно.

По данным председателя госконцерна «Туркменгаз» Максата Бабаева, с начала 2024 года Туркменистан экспортировал в Узбекистан 1,6 млрд кубометров природного газа.

Конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2024» проходит в Ашхабаде с 23 по 25 октября, одной из ключевых тем которой является оценка экспортных рынков туркменского газа и прогресс строительства газопровода ТАПИ.