Туркменистан за 15 лет поставил в Китай 415 млрд кубометров газа

С момента запуска газопровода «Туркменистан – Китай» в 2009 году Туркменистан поставила в Китай 415 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщил вице-президент CNPC Чжан Даовэй на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2024».

Чжан Даовэй отметил, что Китай является крупнейшим экспортером природного газа Туркменистана, а объем торговли между странами превысил 83 млрд долларов.

Отметим, что основные поставки туркменского газа в КНР осуществляются по трем ниткам газопровода Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай, с ежегодным объемом около 40 млрд кубометров.

В настоящее время достигнуты договоренности о прокладке четвертой линии, что позволит увеличить поставки до 65 млрд кубометров в год.