Идет работа над проектом Стратегии развития высшего образования Туркменистана на 2026–2052 годы

Министерство образования Туркменистана ведет работу по подготовке проекта Стратегии развития высшего образования страны на 2026-2052 годы.

Документ будет включать ключевые направления модернизации образовательного процесса, среди которых: создание инновационных образовательных центров и лабораторий при вузах, развитие стартап-экосистемы и предпринимательской культуры среди студентов, усиление интеграции науки и производства, а также внедрение гибких учебных планов, ориентированных на прогнозы развития рынка труда.

Как сообщается на сайте министерства, особое внимание будет уделено вопросам цифровизации образования, подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей и созданию условий для непрерывного профессионального развития.

Также стратегия предусматривает активное взаимодействие с работодателями и участие образовательных учреждений в трансформации экономики страны в условиях глобальных изменений.

Документ будет представлена на рассмотрение в очередной созыв Халк Маслахаты, отмечает источник.