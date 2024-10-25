Идет работа над проектом Стратегии развития высшего образования Туркменистана на 2026–2052 годы

Идет работа над проектом Стратегии развития высшего образования Туркменистана на 2026–2052 годы

Министерство образования Туркменистана ведет работу по подготовке проекта Стратегии развития высшего образования страны на 2026-2052 годы.

Документ будет включать ключевые направления модернизации образовательного процесса, среди которых: создание инновационных образовательных центров и лабораторий при вузах, развитие стартап-экосистемы и предпринимательской культуры среди студентов, усиление интеграции науки и производства, а также внедрение гибких учебных планов, ориентированных на прогнозы развития рынка труда.

Как сообщается на сайте министерства, особое внимание будет уделено вопросам цифровизации образования, подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей и созданию условий для непрерывного профессионального развития.

Также стратегия предусматривает активное взаимодействие с работодателями и участие образовательных учреждений в трансформации экономики страны в условиях глобальных изменений.

Документ будет представлена на рассмотрение в очередной созыв Халк Маслахаты, отмечает источник.