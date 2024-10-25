В России представили символическую банкноту единой валюты БРИКС

24 октября стало известно о презентации первой символической банкноты единой валюты БРИКС номиналом 100 брикс. Посол России в ЮАР Илья Рогачев вручил эту памятную купюру послу ОАЭ Махшу Саиду аль-Хамели в Претории на церемонии, посвященной вступлению Объединенных Арабских Эмиратов в организацию.

Дизайн банкноты, отпечатанной в России, отражает международный характер объединения: на лицевой стороне размещены флаги пяти стран-основательниц БРИКС, а на оборотной – символы государств, планирующих присоединиться к блоку.

Хотя банкнота носит исключительно символический характер, она демонстрирует стремление стран БРИКС к укреплению экономического сотрудничества и созданию единого валютного пространства. Предполагается, что будущая валюта БРИКС позволит осуществлять прямые торговые операции между странами-участницами без необходимости конвертации в другие валюты.

По мнению эксперта Северо-Кавказского института РАНХиГС Сергея Решетняка, реальная валюта БРИКС может быть создана в цифровом формате, в отличие от традиционного подхода, использованного при введении евро в Европейском союзе.

Об этом событии сообщило иранское информационное агентство Irna.