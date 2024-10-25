В Министерстве образования Туркменистана прошла встреча по стартап-экосистемам

Круглый стол на тему «Инновационная экономика и стартап-экосистема» прошел в Министерстве образования Туркменистана, собрав вместе представителей высших и средне-специальных учебных заведений, членов Совета экономистов Туркменистана.

Основное внимание было сосредоточено на развитии стартап-экосистемы и инновационной экономики, а также на совершенствовании образовательных программ с учетом актуальных потребностей рынка труда, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Также обсуждались вопросы поддержки предпринимательских инициатив студентов и создание условий для успешной интеграции науки, образования и производства.

Рассматривались рекомендации Международной организации труда, направленные на адаптацию образовательных систем к требованиям будущего. Было отмечено, что для успешной подготовки специалистов необходимо изучать опыт Министерства труда и социальной защиты Туркменистана, которое проводит анализ и прогнозирование потребностей рынка труда. Ориентирование образовательных программ на эти прогнозы станет ключом к формированию актуальных квалификаций.

В ходе встречи были представлены доклады о международном опыте развития стартап-экосистем при университетах и предложены механизмы их адаптации в Туркменистане.

Все предложения, выдвинутые на встрече за круглом столом, а также передовой международный опыт будут учтены в разработке проекта «Стратегии развития высшего образования Туркменистана на 2026–2052 годы». Эта стратегия будет представлена на рассмотрение на следующем заседании Халк Маслахаты Туркменистана, отмечает источник.