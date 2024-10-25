В Государственном музее Туркменистана открылась выставка, посвященная алабаю

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка, посвященная туркменской породе собак – алабаю.

В числе первых экспонатов выставки представлены археологические находки – глиняные фигурки собак, обнаруженных при раскопках исторического памятника Гонур-Депе. Фигурки датируются III и II веками до нашей эры, а также есть и более поздние образцы, относящиеся к средневековью, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Таким образом выставка демонстрирует тесную связь человека с четвероногим другом, которая по времени уходит вглубь веков.

На двух черно-белых фотографиях 1940 года, представленных на выставке, запечатлены два алабая Арлан и Геогче – призеры Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Собаки впечатляют своими размерами: могучие, с крупной головой.

Собаки породы алабай – от природы очень сообразительные животные, которых характеризует преданность человеку. Они являются лучшими помощниками чабанов и пограничников.

На выставке представлены фоторепродукция Ашира Кулиева (копия уменьшенного вида) под названием «Аркадаг, осуществивший вековые мечты», картина «Верные друзья» Курбана Байрамова, картина «От славного прошлого к великому будущему» Парахата Гапанчиева, работы Гунчи Язмухаммедовой, Сапармамеда Мередова и других художников.

В рамках выставки состоялась и конференция, на которой выступали музейные работники, театроведы, журналисты, представители Ассоциации «Туркменские алабаи» и другие участники.

С особым интересом слушатели встретили выступление офицера пограничной службы Фуркаджана Маткурбанова, рассказавшего случаи героического поведения алабаев на границе, отмечает источник.