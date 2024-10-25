В банковской школе Туркменистана проведут ремонт и обновят общежития
Центральный банк Туркменистана объявил тендер на проведение комплексных ремонтных работ в Специализированной банковской школе имени Героя Туркменистана А. Ниязова, сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан».
Согласно тендерной документации, планируется провести масштабные работы по двум основным направлениям. Первый этап включает капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий, включая обновление кровли и работы по благоустройству прилегающей территории.
Второй этап предусматривает модернизацию жилищных условий для учащихся: в общежитиях установят 100 новых двухъярусных кроватей, что значительно улучшит комфорт проживания студентов.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут подать свои предложения в течение 30 рабочих дней с момента публикации объявления. Для получения дополнительной информации можно обратиться в Центральный банк Туркменистана по указанным контактным телефонам:
Телефоны для справок:
- +993 12 38-10-27
- +993 12 38-15-25
- +993 12 38-14-27