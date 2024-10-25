В Ашхабаде завершился второй день международной конференции OGT-2024

24 октября в Ашхабаде прошел второй день Международной конференции и выставки OGT 2024, собравший ведущих экспертов нефтегазовой отрасли. День был насыщен важными дискуссиями о будущем туркменского газа и энергетическом переходе.

Ключевым событием дня стала панельная дискуссия о будущем туркменского природного газа и новых экспортных маршрутах, в которой приняли участие представители ГК «Туркменгаз», QazaqGaz и международные эксперты. Особое внимание было уделено проекту газопровода ТАПИ и перспективам выхода на новые рынки.

В ходе последующих сессий обсуждались вопросы монетизации природного газа, технологических инноваций и роли человеческого капитала в энергетическом переходе. Среди спикеров были представители Министерства энергетики Туркменистана, ГК «Туркменхимия», международных компаний и научных институтов.

Завершающая техническая сессия была посвящена вопросам подземного хранения газа и геотермальной энергии, где эксперты обменялись опытом применения передовых технологий в данной сфере.

День завершится официальным ужином для участников конференции в банкетном зале «Гуль Заман».