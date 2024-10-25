В Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской прошел вечер поэзии Махтумкули Фраги

23 октября 2024 года в Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской состоялся вечер поэзии великого мыслителя и поэта-классика востока – Махтумкули Фраги.

В мероприятии приняли участие студенты из Туркменистана, обучающиеся в Астраханском государственном медицинском университете, учащиеся Астраханского социально-педагогического колледжа и ученики школы имени Махтумкули Фраги. Литературный вечер был организован при содействии Консульства Туркменистана г. Астрахани. В качестве гостей на мероприятии присутствовали преподаватели и представители руководства вышеупомянутых учебных заведений, сотрудники Представительства МИД Российской Федерации в г. Астрахани, а также дипломаты Консульства Туркменистана в г. Астрахани.

На вечере в исполнении творческой молодежи прозвучали наиболее известные поэтические произведения народного туркменского писателя в переводах и на языке оригинала. Сотрудники отдела редких книг и книжных памятников представили выставку, имеющихся в фонде библиотеки, уникальных книжных изданий о Туркменистане, а также литературных произведений на туркменском языке.