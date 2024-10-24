17 студентов из Туркменистана приглашены принять участие в Memoriad 2024 в Дубае

Возможность участия Туркменистана во Всемирной олимпиаде ментального спорта (Memoriad 2024) обсудили в ходе встречи посол Туркменистана в ОАЭ Сердармаммет Гараджаев и главный исполнительный директор компании Centour Group Dubai г-н Джейкоб Захариа. Об этом сообщается на сайте туркменской дипмиссии в ОАЭ.

Memoriad 2024 пройдет в Дубае с 6 по 10 ноября. Дочерняя компания Centour Group Dubai отвечает за организационные аспекты этого престижного мероприятия, к участию в котором приглашены 17 студентов и 2 тренера из Туркменистана.

Встреча предоставила хорошую возможность обсудить подготовку к мероприятию и участие в нем Туркменистана для укрепления сотрудничества и обеспечения успешного участия талантливых туркменских спортсменов в глобальном соревновании.