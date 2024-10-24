Туркменистан и Турция укрепляют межпарламентское сотрудничество

Делегация Меджлиса Туркменистана совершает рабочий визит в Турцию с 20 по 25 октября 2024 года. Центральным событием стало заседание туркмено-турецкой Межпарламентской группы дружбы, состоявшееся 22 октября в турецком парламенте.

В ходе визита туркменские парламентарии провели ряд важных встреч с турецкими коллегами. На встрече с председателем Управления по делам диаспоры Абдуллахом Эреном обсуждались вопросы внутренней и внешней политики Туркменистана, включая реформы в сфере молодёжной политики, науки и образования.

Особое внимание было уделено развитию парламентской дипломатии между странами. В ходе переговоров с председателем Комиссии по внешним связям парламента Турции Фуатом Октайем отмечалось успешное развитие межпарламентского диалога в соответствии с нейтральным статусом Туркменистана.

В рамках культурной программы делегация посетила Мавзолей Ататюрка в Анкаре и возложила цветы к памятнику туркменского поэта Махтумкули Фраги в парке «Туркменистан».

Визит направлен на укрепление двустороннего сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.