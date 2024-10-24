Рахмет Таганов из Туркменистана завоевал серебро на чемпионате мира по джиу-джитсу

Туркменский спортсмен Рахмет Таганов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходит с 22 по 28 октября в Ираклионе, Греция.

Чемпионат мира по джиу-джитсу в этом году стал уникальным событием, так как впервые в истории этого вида спорта соревнования всех возрастных групп проходят в одной стране. В турнире принимают участие 3500 спортсменов из 67 стран, что делает его одним из самых масштабных мероприятий в мире джиу-джитсу.

Соревнования включают категории для мужчин и женщин, молодёжи, подростков и юниоров, мальчиков и девочек, а также пара-джиу-джитсу и Кубок мира среди детей. Такое разнообразие категорий позволяет спортсменам разных возрастов и уровней мастерства продемонстрировать свои навыки и побороться за медали.