Президент Туркменистана прибыл в Казань для участия в Саммите БРИКС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации для участия в XVI Саммите БРИКС. Как сообщает TDH, это первое участие главы Туркменского государства в данном формате, что подчеркивает высокий международный авторитет Туркменистана и его активную роль в международных усилиях по обеспечению мира и безопасности.

Президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту имени Габдуллы Тукая, где Сердара Бердымухамедова тепло встретили глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Из воздушной гавани глава Туркменистана направился в отведённую на время визита резиденцию – Гостевой дом Правительства Республики Татарстан РФ.

В саммите БРИКС принимают участие представители 36 стран и шести международных организаций. Форум стартовал 22 октября.