Китайские ученые создали аминокислоты из воды и воздуха

Ученым из Научно-технического университета Китая удалось совершить прорыв в области синтетической химии, успешно синтезировав аминокислоты с использованием только воздуха и воды в качестве исходных материалов. Это достижение может произвести революцию в химической промышленности, открывая путь к экологически безопасному производству, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Под руководством доктора Цзэн Цзе научная группа разработала инновационный метод направленного синтеза глицина – важнейшей аминокислоты. Используя электрохимический катализ, исследователи воссоздали в лабораторных условиях природные атмосферные процессы, имитируя образование грозового облака.

В ходе эксперимента ученые последовательно преобразовали углекислый газ сначала в щавелевую, затем в глиоксиловую кислоту. Параллельно атмосферный азот был трансформирован в аммиак и гидроксиламин. Финальная электрохимическая реакция позволила получить более 5 граммов чистого глицина.

Исследовательская команда не планирует останавливаться на достигнутом и намерена расширить спектр синтезируемых органических молекул. Разработанная технология открывает перспективы создания производств нового поколения, которые не будут зависеть от нефтепродуктов, значительно снизят энергопотребление и минимизируют образование вредных отходов.