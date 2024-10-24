В МИД Туркменистана прошли переговоры с представителем Госдепартамента США

Туркменистан и США провели переговоры по расширению двустороннего сотрудничества. Встреча состоялась 22 октября в Министерстве иностранных дел Туркменистана между заместителем главы МИД А.Гурбановым и директором Департамента Центральной Азии Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США Марком Кэмероном.

Как сообщает МИД Туркменистана, дипломаты обсудили текущую повестку и перспективы развития туркмено-американских отношений. В фокусе внимания оказались вопросы торгово-экономического взаимодействия, борьба с климатическими изменениями, включая совместные усилия по сокращению выбросов метана, а также развитие гуманитарного сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение укреплять конструктивный диалог на основе взаимного уважения и доверия.