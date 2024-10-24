В МИД Туркменистана прошла встреча с директором отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН

В МИД Туркменистана прошла встреча с директором отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дарио Лигути.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы нынешнего состояния и перспектив развития партнерства Туркменистана с ЕЭК ООН в области зеленой энергии, устойчивой энергетики и снижения выбросов метана.

Стороны отметили значимость инициативы Туркменистана в создании Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

Также рассмотрены вопросы взаимодействия в части экспертной поддержки ЕЭК ООН в области солнечной и ветровой энергии, а также разработки и внедрения передовых технологий хранения и передачи энергии.

Стороны подтвердили готовность сотрудничать для решения задач в этой области, сообщается на сайте МИД Туркменистана.