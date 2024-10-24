В Ашхабаде состоялись туркмено-таджикские межмидовские консультации
Сегодня в Ашхабаде состоялись политические консультации с участием руководителей ряда структурных подразделений МИД Туркменистана и Таджикистана.
На встрече обсуждалось развитие политико-дипломатического диалога между двумя странами. Участники подчеркнули важность регулярных контактов на высшем уровне. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
Дипломаты рассмотрели тему региональной безопасности, в частности, вопросы миростроительства, восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане, а также противодействие новым глобальным вызовам и угрозам.
Подчеркнув результативность партнерства по линии внешнеполитических ведомств, стороны высоко оценили уровень сотрудничества в рамках действующей Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.
В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам внешнеполитического планирования, двустороннего консульского сотрудничества, а также реализации кадровой политики внешнеполитических ведомств, отмечает источник.