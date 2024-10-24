В Ашхабаде открылась международная нефтегазовая выставка OGT-2024

Сегодня, 23 октября, в Торгово-промышленной палате Туркменистана начала работу XXIX Международная выставка «Нефть и газ Туркменистана-2024» (OGT-2024), сообщает корреспондент Turkmenportal. Организаторами масштабного отраслевого форума выступают госконцерны «Türkmengaz», «Türkmennebit» и госкорпорация «Türkmengeologiýa».

Торжественная церемония открытия собрала представителей правительства, руководителей профильных ведомств, глав дипломатических миссий, международных организаций и ведущих нефтегазовых компаний. Мероприятие началось с выступления творческих коллективов, представивших национальные танцы и песни.

Ключевым моментом церемонии стало приветственное обращение Президента Сердара Бердымухамедова, в котором глава государства подчеркнул важность форума для демонстрации стратегии развития туркменского ТЭК и внедрения современных технологий с учетом экологической безопасности.

Выставка предоставляет уникальную платформу для зарубежных компаний из нефтегазовой, металлургической, химической, машиностроительной и энергетической отраслей. Участники могут не только продемонстрировать свою продукцию, но и расширить партнерские связи, что способствует интеграции туркменского ТЭК в мировую энергетическую систему.

Экспозиция охватывает все аспекты отрасли: от разведки и добычи до транспортировки и хранения углеводородов. Особое внимание уделено морским проектам на Каспии и развитию возобновляемых источников энергии. Среди главных участников выставки — ведущие государственные компании Туркменистана и десятки частных предприятий, работающих в топливно-энергетическом комплексе страны.

Также отметим, что во второй половине дня начнет работу Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2024», где будут обсуждаться глобальные тенденции развития энергетических рынков, возможности сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций для разработки новых месторождений.