В Ашхабаде открылась выставка иранских и туркменских туристических компаний
В выставочной галерее Государственной академии художеств Туркменистана вчера открылась совместная выставка иранских и туркменских туристических компаний.
На открытии присутствовали посол Ирана в Туркменистане, представители средств массовой информации, студенты и приглашенные гости, сообщает МИЦ.
Как отметил посол Ирана в Туркменистане, за последний год отношения между Ираном и Туркменистаном укрепились.
Выставка стала важной площадкой для укрепления туристического потенциала и межкультурного диалога двух стран.