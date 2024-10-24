В Ашхабаде открылась выставка иранских и туркменских туристических компаний

В выставочной галерее Государственной академии художеств Туркменистана вчера открылась совместная выставка иранских и туркменских туристических компаний.

На открытии присутствовали посол Ирана в Туркменистане, представители средств массовой информации, студенты и приглашенные гости, сообщает МИЦ.

Как отметил посол Ирана в Туркменистане, за последний год отношения между Ираном и Туркменистаном укрепились.

Выставка стала важной площадкой для укрепления туристического потенциала и межкультурного диалога двух стран.