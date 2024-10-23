Туркменистан и ITF подпишут план развития тенниса до 2028 года

Туркменистан и Международная федерация тенниса (ITF) достигли договорённости о подписании плана развития тенниса в стране до 2028 года. Соответствующий документ был согласован на встрече председателя Федерации тенниса Туркменистана Эзиза Довлетова и главы ITF Дэвида Хаггерти в рамках Генеральной ассамблеи ITF в Гонконге. Об этом говорится в сообщении издания «Туркменистан: Золотой век».

План направлен на укрепление сотрудничества с ITF, крупнейшей международной спортивной организацией, объединяющей 213 национальных теннисных федераций. В рамках соглашения предусмотрено использование Учебно-тренировочного центра Азиатского региона в Ашхабаде для реализации совместных проектов, включая проведение семинаров для тренеров и развитие тенниса для людей с ограниченными возможностями.

Также обсуждалась возможность приглашения иностранных специалистов для повышения уровня подготовки туркменских теннисистов.

Президент ITF Дэвид Хаггерти выразил уверенность в успешном развитии тенниса в Туркменистане и пожелал национальной команде успехов в предстоящем турнире Кубка Дэвиса, который пройдёт в ноябре в Бахрейне.