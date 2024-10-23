Посол Армении в Туркменистане Рубен Харазян завершает свою дипломатическую миссию

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Туркменистане Рубен Харазян завершает свою дипломатическую миссию в стране.

В связи с этим министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сегодня провел встречу с послом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркмено-армянского сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Глава МИД Туркменистана поблагодарил Р.Харазяна за его вклад в упрочение двусторонних туркмено-армянских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол со своей стороны выразил искреннюю признательность за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии в Туркменистане, отмечает источник.

Напомним, что Рубен Харазян был назначен Указом Президента Республики Армения послом в Туркменистане в июле 2021 года, в октябре того же года он приступил к своим обязанностям в стране.