Образовательный проект с ИИ представили Министерству образования Туркменистана

4 октября в Ашхабаде был представлен образовательный проект, использующий искусственный интеллект для совершенствования математического образования в стране. Автором инициативы выступила Селин Атаева, талантливая ученица 12 класса Швейцарской школы Дубая, возглавляющая стартап команду разработчиков в качестве продукт-менеджера.

Представленное программное обеспечение нацелено на обеспечение доступа к персонализированному математическому образованию, с особым фокусом на учащихся из отдаленных регионов и сельской местности Туркменистана. Проект призван способствовать цифровизации образовательного процесса и повышению качества обучения математике.

Министр образования Туркменистана Джумамырат Гурбангельдиев, присутствовавший на демонстрации демо-версии программного обеспечения, проявил активный интерес к разработке. По итогам презентации он поручил изучить возможности интеграции платформы в национальную образовательную программу.

Ведомство выразило готовность к сотрудничеству с командой проекта для внедрения инновационного решения в школьную систему страны. Предполагается, что использование новой платформы не только повысит уровень математической подготовки учащихся, но и станет значимым этапом в развитии технологического образования Туркменистана.