Делегация Туркменистана изучает опыт белорусских кафедр ЮНЕСКО

Делегация Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО посетила Беларусь с визитом, сообщает Belarus24.by. Мероприятие, организованное Министерством иностранных дел Республики Беларусь, было направлено на изучение опыта работы белорусских организаций в рамках структуры ЮНЕСКО.

Особое внимание в ходе визита было уделено знакомству с деятельностью кафедр и клубов ЮНЕСКО в Беларуси, их участию в международных проектах и программах. Туркменская делегация изучила белорусские практики в области школьного самоуправления, гражданско-патриотического воспитания, развития культуры, экологического образования и продвижения здорового образа жизни.

В рамках переговоров стороны обсудили перспективы совместных проектов, уделив особое внимание молодёжной политике и сохранению нематериального культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО.