В Японии разработали метод выращивания цыплят вне яичной скорлупы

Научная группа из японских университетов Цукубы и Окаямы создала систему для развития куриных эмбрионов без использования естественной яичной скорлупы. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Scientific Reports.

Ученым удалось преодолеть ключевую проблему предыдущих экспериментов – высыхание защитной мембраны эмбриона. Решение было найдено в использовании специального вращающегося шейкера, работающего со скоростью 10 оборотов в минуту.

Успех эксперимента обеспечила комбинация нескольких факторов: обогащение среды кислородом, добавление порошка карбоната кальция, имитирующего натуральную скорлупу, и особый режим покачивания емкости с эмбрионом в первые 48 часов развития. Такой подход позволил достичь максимального процента успешного вылупления здоровых цыплят.

Ученые подчеркивают, что разработанная технология не предназначена для промышленного птицеводства. Основная ценность метода заключается в его потенциале для научных исследований, включая токсикологические испытания, изучение стволовых клеток, развитие регенеративной медицины и совершенствование методов биовизуализации. Новая технология позволяет детально наблюдать за всеми стадиями эмбрионального развития птицы.