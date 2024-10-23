В Туркменистане стартовал отборочный этап конкурса «Цифровое решение — 2024»

В Ашхабаде стартовал отборочный этап конкурса инновационных проектов «Цифровое решение — 2024». Мероприятие проходит в здании агентства «Туркменарагатнашык» и направлено на поддержку талантливой молодежи, разрабатывающей программное обеспечение, научные открытия и изобретения.

Конкурс проводится по семи направлениям: искусственный интеллект, робототехника и автоматизация, умные сельскохозяйственные технологии, «Умный город», образование и электронное обучение, цифровая медицина и сфера услуг.

Жюри, состоящее из представителей профильных министерств и ведомств, оценит проекты по ряду критериев. Среди них — возможность и актуальность внедрения (цифровых решений) в социально-экономических условиях, экономическая эффективность, качество изобретения, дизайн и удобство использования, применение инновационных методов в развитии систем связи и телекоммуникаций.

Конкурс, ставший ежегодной традицией, предоставляет молодым ученым и студентам возможность реализовать свои научно-технические идеи и инновационные открытия. Широкое применение новых цифровых продуктов, разрабатываемых туркменскими специалистами в области IT-технологий, способствует повышению социально-экономического и научно-технологического потенциала страны.