В МИД Туркменистана прошла встреча рабочей группы по разработке Страновой программы МАГАТЭ

В Министерстве иностранных дел Туркменистана 21 октября состоялась очередная встреча рабочей группы по разработке Страновой рамочной программы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для Туркменистана на 2024-2029 годы.

К участникам встречи посредством цифровой видеосвязи присоединилась сотрудник по управлению программами отдела Европы Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Эмине Алич, сообщает МИД Туркменистана.

Участники обменялись мнениями по ключевым аспектам взаимодействия Туркменистана с МАГАТЭ. Особое внимание было уделено мирному использованию атомной энергии в таких сферах, как медицина, сельское хозяйство, защита окружающей среды и управление водными ресурсами.

В числе важнейших направлений обозначено сотрудничество в области медицины, в частности борьбе с онкологическими заболеваниями. В этой связи, была отмечена осуществляемая в Туркменистане программа МАГАТЭ ImPACT для мониторинга совместных действий, отмечает источник.