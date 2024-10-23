В Казани откроют памятник Абаю, подобный установленному в Ашхабаде

24 октября, в заключительный день саммита БРИКС, в Казани состоится торжественное открытие памятника выдающемуся казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву, сообщает Tengrinews.kz. Монумент, который сейчас скрыт под защитной пленкой, установлен на улице Назарбаева и по своему художественному решению перекликается с недавно открытым памятником в столице Туркменистана.

Примечательно, что памятники Абаю, объединенные общей концепцией увековечивания памяти великого мыслителя, появляются в разных городах, формируя единое культурное пространство. Подобные монументы уже установлены в Москве и Ашхабаде, а теперь и столица Татарстана присоединяется к городам, отдающим дань уважения казахскому просветителю.