В Ашхабаде чествовали выпускников третьей когорты программы C5+O.N.E.

20 октября в Ашхабаде проведен страновой семинар, в рамках которого прошла церемония вручения сертификатов выпускникам третьей когорты программы C5+O.N.E. (Opening Networks through English).

Семинар собрал более 120 участников и гостей из Ашхабада, Балканского и Марыйского велаятов. Это событие стало важной вехой в реализации программы, нацеленной на повышение уровня английского языка среди специалистов разных секторов.

В этом году 85 участников успешно завершили 9-месячный курс обучения, получив сертификаты, подтверждающие их достижения. Из них 68 выпускников представили 55 выпускных работ, которые были оценены жюри. По итогам конкурса 35 участников были выбраны для участия во Второй международной конференции «Формируя будущее: C5+O.N.E. Центральная Азия – США», которая пройдет с 17 по 19 декабря в Ташкенте.

Участие в конференции предоставит возможность обмена опытом между учеными, преподавателями и молодыми профессионалами, способствуя разработке новых стратегий устойчивого развития региона.

Так, в сентябре выпускники первой и второй когорт приняли участие в первой Региональной конференции.

C5+O.N.E. является уникальной инициативой, направленной на развитие знаний английского языка начального и среднего уровня среди специалистов различных профессий Центральной Азии. Программа позволяет представителям государственного сектора, гражданского общества и частных компаний в области энергетики и окружающей среды улучшить навыки владения английским языком с акцентом на практическое устное общение.

Программа не только подчеркивает важность образовательных инициатив в регионе, но и способствует установлению международных связей и обмену опытом в области энергетики и охраны окружающей среды, продолжая вносить значимый вклад в развитие профессиональных навыков специалистов Центральной Азии.