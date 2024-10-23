Армянский поэт Варужан Хастур удостоен медали в честь 300-летия Махтумкули Фраги

В Союзе писателей Армении состоялась церемония вручения юбилейной медали «К 300-летию Махтумкули Фраги» поэту-переводчику Варужану Хастуру. Награду от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелды Аязов. Об этом говорится в сообщении туркменского дипведомства.

На церемонии присутствовали председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян, члены союза, известные писатели и поэты Армении, а также представители научной интеллигенции. В своей речи Эдвард Милитонян отметил значимость творчества Махтумкули Фраги и вклад Варужана Хастура в популяризацию его наследия.

Посол Аязов подчеркнул, что 2024 год в Туркменистане проходит под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», и в течение года проводились различные мероприятия, посвященные этой дате. Он также отметил, что Варужан Хастур и доцент Ереванского государственного университета Амалия Агаджанян были удостоены медали «К 300-летию Махтумкули Фраги» за вклад в развитие культурных связей между Туркменистаном и Арменией.

Варужан Хастур выразил благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за высокую оценку его труда.

Завершилась церемония декламацией переводов Хастура на армянском языке.