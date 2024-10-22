Фестиваль креативных технологий состоится в библиотеке города Дашогуза

23 октября в региональной библиотеке города Дашогуза состоится Технофестиваль (TechFest), посвящённый науке, технологиям, инженерии и математике (STEM-образованию).

Посетители получат уникальную возможность практического изучения инноваций в робототехнике, симуляторах виртуального пространства, 3D-печати, а также смогут принять участие в мини-хакатоне и других состязаниях.

В качестве экспонатов на фестивале также будут представлены печатные пособия и материалы по изучению английского языка и тематическая литература.

Организаторами TechFest являются Дашогузский американский уголок и Дашогузская велаятская библиотека совместно с хякимликом Дашогузского велаята, Посольством США в Туркменистане и Американскими Советами по международному образованию.

Местные некоммерческие организации и коммерческие компании, в том числе Eco-Durmush и образовательный центр Kamil Bilim, присоединятся к организаторам и представят информацию о своей деятельности.

Посещение мероприятия открыто для всех желающих.

Начало Технофестиваля в 14:30.

Контактные телефоны: +993 322 2 41 03 и +993 64 87 00 62.