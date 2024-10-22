Туркменский футболист стал обладателем Суперкубка Кыргызстана-2024

Полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев стал обладателем Суперкубка Кыргызстана-2024 в составе футбольного клуба «Абдыш-Ата». Его команда одержала победу над «Мурас Юнайтед». Матч прошел на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 25-й минуте забил Жыргалбек уулу Кайрат, мастерски поразивший ворота соперника дальним ударом. 23-летний Теймур Чарыев вышел на поле с первых минут и внес значительный вклад в победу своей команды.

Для туркменского полузащитника, чья трансферная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 275 тысяч евро, это уже второй значимый трофей в Кыргызстане. В прошлом году после перехода в «Абдыш-Ату» Чарыев стал чемпионом страны, а в нынешнем сезоне также завоевал серебряные медали Кубка Кыргызстана, уступив в финале как раз «Мурас Юнайтед» со счётом 2:3.

«Абдыш-Ата» продолжает доминировать в кыргызском футболе, возглавляя турнирную таблицу текущей Премьер-лиги с 56 очками после 22 туров. Ближайший преследователь «Дордой» отстаёт на 8 очков, имея игру в запасе, а «Мурас Юнайтед» занимает третью строчку с 39 очками и двумя матчами в резерве.

Теперь кантовскому клубу и Теймуру Чарыеву предстоит дебют в групповом этапе Лиги вызова АФК. В рамках турнира «Абдыш-Ата» проведёт три матча: против кувейтского «Аль-Араби» 26 октября, туркменского «Аркадага» 29 октября и мальдивского клуба «Мазия» 1 ноября.